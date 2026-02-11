哈萨克斯坦驻泰国大使向泰王递交国书

在王宫举行的仪式上，大使转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的诚挚问候和良好祝愿，并表示哈方高度重视发展同泰国的友好与互利合作关系，愿进一步深化双边伙伴关系。

大使指出，作为中亚地区的重要国家，哈萨克斯坦高度重视将泰国视为东南亚关键合作伙伴，愿持续拓展多领域合作。

他介绍，过去30年来，哈萨克斯坦累计吸引外国直接投资超过4000亿美元，投资潜力持续增强。双方在农业、食品工业、能源、物流、旅游以及先进技术等领域拥有广阔合作前景。

会谈中，双方特别提到哈萨克斯坦作为欧亚重要交通物流枢纽的地位，包括推进跨里海国际运输走廊、“北—南”走廊以及“西欧—中国西部”高速公路项目，并持续现代化铁路基础设施和陆港建设。

同时，大使强调，哈萨克斯坦在全球粮食安全中的贡献、作为重要石油出口国的地位，以及在发展绿色和数字经济所需稀有元素资源方面的优势。

泰王对托卡耶夫总统的问候表示感谢，并祝愿哈萨克斯坦国家繁荣、人民幸福安康。

他高度评价泰哈两国建立在传统友谊、信任与尊重基础上的关系，指出无论在双边还是多边框架下，双方合作均在相互理解与善意精神中稳步推进。

泰王表示，相信两国关系的进一步巩固将有助于提升两国人民福祉，并为地区及全球和平稳定作出贡献。同时，泰国方面将为大使履行外交使命提供必要支持与协助。

数据显示，2025年双边贸易额约达2.6亿美元，占泰国与中亚国家贸易总额的70%以上，显示出哈萨克斯坦在泰国对中亚合作格局中的重要地位。