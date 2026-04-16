托卡耶夫总统接受四国新任驻哈大使国书 强调推进开放合作与改革发展

递交国书的分别是：科威特国大使阿德尔·艾哈迈德·苏莱曼·阿尔·古奈曼、蒙古国大使古纳扎夫·巴特扎尔加勒、摩纳哥公国大使米雷伊·马尔蒂尼以及萨尔瓦多共和国大使尤里·帕维尔·桑塔克鲁斯·佩尔德莫。

托卡耶夫总统祝贺各位外交官正式开始在哈履职，并表示相信他们将为推动双边合作发展作出重要贡献。

总统在致辞中指出，哈萨克斯坦当前正在推进一系列大规模改革。3月15日，国家通过全民公投通过了一部内容进步的新宪法，国家正致力于建设以“法律与秩序”为基础的“公正的哈萨克斯坦”。他强调，国家将重点发展教育、创新和人工智能，并将今年确定为“数字化与人工智能发展年”，为相关领域创造全面发展条件。

托卡耶夫还表示，哈萨克斯坦奉行和平、均衡的外交政策，致力于同各国建立建设性和互利共赢的关系。他指出，哈萨克斯坦具备良好的发展机遇，欢迎外国投资，并已与主要国际金融机构和组织建立紧密合作关系。

总统同时介绍，未来一周哈萨克斯坦将举行一系列重要国际活动，包括蒙古国总统访哈、在阿斯塔纳举行的联合国框架下区域生态峰会，以及国际拯救咸海基金会成员国元首理事会会议。

活动最后，托卡耶夫总统向各国大使致以良好祝愿，并请他们转达对各自国家元首的诚挚问候。

【编译：木合塔尔·木拉提】