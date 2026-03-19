托卡耶夫考察哈萨克国立大学 聚焦科技创新与科研发展

在校长兼董事会主席让谢伊特·图伊梅巴耶夫的陪同下，总统参观了创新产品中心和Farabi Hub，听取了多项高科技项目介绍。该创新平台致力于推动科研成果向实体经济转化，目前已在创意产业、人工智能及初创项目等领域开展实践，累计创造约300个就业岗位，吸引投资超过2000万美元。

据介绍，该中心汇聚了ZTE、BASF、Binlin等国际企业及多家科研机构的研究平台，同时也是该校多个科研院所的集聚地。

校方还向总统汇报了正在推进的4个重点项目，总投资额达12.5亿坚戈。其中，由西北工业大学合作研发的微型卫星模型引起关注。当前，高校科研团队正推进NKSAT卫星项目，主要用于测量地球引力场和辐射水平，并服务地质勘探。

此外，总统还参观了与中国科学院合作建立的“遥感及其应用技术”实验室。该实验室基于卫星数据开展中亚地区气候与生态变化研究。

访问期间，托卡耶夫还考察了国际数字技术与机器人技术研究院、机器人技术中心以及哈萨克斯坦—新加坡量子技术中心，并详细了解了部署在大学内的超级计算机集群项目。该项目吸引投资约2300万美元，可显著缩短复杂计算时间，提升科研效率，同时为信息技术和人工智能领域人才培养提供重要支撑。

【编译：达娜】