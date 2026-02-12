专访欧亚国立大学教授：深度解读宪法改革的时代背景与核心价值

记者： 推动本次宪法改革开启的历史与法律因素主要有哪些？

阿布德拉苏洛夫： 自2022年起，哈萨克斯坦开启了宪政体制阶段性现代化的进程。这些倡议旨在更新国家的法律体系，并为宪法改革的新阶段铺平了道路。我们需要回顾的是，现行宪法是在1995年政治、经济和社会局势尚不稳定的背景下通过的。

在那个时期，哈萨克斯坦作为独立国家刚刚步入国际舞台，在立法上主要依托国际标准和欧洲经验。这在一定程度上导致了国家宪政发展中某些本土独特性未能得到充分体现。随后的多年间，虽然宪法经历了多次修订与补充，使其初始内容得到了显著更新，但这种修补式的调整也愈发突显出系统性完善宪政模式的必要性。

记者： 当前的全球地缘政治及技术变革对本次宪法改革的内容产生了哪些影响？

阿布德拉苏洛夫： 站在当下的时点看，外部威胁的加剧、技术革新、数字化转型、能源资源竞争以及国际关系的新格局，无一不要求我们对国家管理体系进行现代化升级。同时，加强民族认同、保护公民权利与自由、确保社会稳定等任务也日益凸显。正是这些现实因素，界定了本次改革的核心方向。

记者： 新宪法旨在确立哪些核心价值观与基本原则？

阿布德拉苏洛夫： 宪法草案致力于构建高效的国家管理模式，进一步明确各权力机关的职权，并实现法律体系的全面更新。其核心价值被定格为：自由、平等、公正，以及“法律与秩序”原则。

此外，改革还着眼于提升社会与国家应对风险挑战的能力，在保持历史延续性的基础上增强治理效能。发展国家与社会机构、扩大社会对话以及巩固民族团结，均是此次变革的关键着力点。

记者： 在宪法改革中，人权保护问题被放在了怎样的优先地位？

阿布德拉苏洛夫： 在全球局势动荡的背景下，保护公民权利与自由不仅是法治的要求，更是国家稳定与国家安全的基石。在新宪法中，人被视为社会与国家的最高价值。

公正、团结、民族与教派间和谐、科教发展、创新驱动、环境保护及和平原则被列为重中之重。同时，草案还顺应时代需求，纳入了数字权利、个人数据保护以及新技术环境下的安全保障问题。通过进一步明确国家机关的职能，将更有效地倾听民众心声，提升投资吸引力，并促进劳动力市场的发展。

记者： 在行使权利与自由的过程中，如何体现公民的责任意识？

阿布德拉苏洛夫： 权力部门的制衡体系不仅能强化对公民权利的保护，也为社会稳定提供了保障。然而，每一位公民在行使自身权利时，绝不应损害他人的合法利益，这是法治国家的根本原则。

新宪法坚持“以人为本”，旨在保护社会与国家所有参与者的权利与合法利益。其确立的各项规范与原则，必将成为国家长治久安与繁荣发展的坚实纽带。

