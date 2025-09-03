英国卡迪夫大学分校落户阿斯塔纳 首批招生315人

该分校计划招收315名本科生，开设的专业涵盖计算机科学、工商管理、土木工程、地质学和矿产勘探，所有课程均以英语授课。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

卡迪夫大学成立于1883年，是英国顶尖研究型大学联盟“罗素大学集团”的成员。在2025年QS世界大学排名中位列第186位。其知名校友包括诺贝尔奖得主马丁·埃文斯、英国政治家尼尔·金诺克以及作曲家卡尔·詹金斯。

据科学和高等教育部数据显示，过去三年间，哈萨克斯坦共开设40所外国大学分校，主要培养核物理、地质学、工商管理和计算机科学等领域的专业人才。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

值得注意的是，哈萨克斯坦为在本国外国大学分校就读的学生提供助学金。据萨亚萨特·努尔别克介绍，政府共拨付3000份助学金，其中300份专门用于英国高校分校。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

近年来，哈萨克斯坦积极引入国外知名大学，以提升本国高等教育水平，吸引国际学生，并推动哈萨克斯坦高等教育更好地融入全球学术体系。此前，哈通社也曾对此进行过报道。

【编译：阿遥】