    17:21, 03 9月 2025 | GMT +5

    英国卡迪夫大学分校落户阿斯塔纳 首批招生315人

    哈萨克国际通讯社讯）英国卡迪夫大学正式在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开设分校。科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、教育部部长哈尼·比森巴耶夫、数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫、英国驻哈大使萨莉·阿克斯沃西以及校方领导出席了揭幕仪式。

    英国卡迪夫大学分校落户阿斯塔纳 首批招生315人
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    该分校计划招收315名本科生，开设的专业涵盖计算机科学、工商管理、土木工程、地质学和矿产勘探，所有课程均以英语授课。

    英国卡迪夫大学分校落户阿斯塔纳 首批招生315人
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    卡迪夫大学成立于1883年，是英国顶尖研究型大学联盟“罗素大学集团”的成员。在2025年QS世界大学排名中位列第186位。其知名校友包括诺贝尔奖得主马丁·埃文斯、英国政治家尼尔·金诺克以及作曲家卡尔·詹金斯。

    据科学和高等教育部数据显示，过去三年间，哈萨克斯坦共开设40所外国大学分校，主要培养核物理、地质学、工商管理和计算机科学等领域的专业人才。

    英国卡迪夫大学分校落户阿斯塔纳 首批招生315人
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    值得注意的是，哈萨克斯坦为在本国外国大学分校就读的学生提供助学金。据萨亚萨特·努尔别克介绍，政府共拨付3000份助学金，其中300份专门用于英国高校分校。

    英国卡迪夫大学分校落户阿斯塔纳 首批招生315人
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    近年来，哈萨克斯坦积极引入国外知名大学，以提升本国高等教育水平，吸引国际学生，并推动哈萨克斯坦高等教育更好地融入全球学术体系。此前，哈通社也曾对此进行过报道

    【编译：阿遥】

