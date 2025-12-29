哈萨克国立大学青年学者研究获证实菊苣具有显著抗糖尿病功效

研究发现，菊苣中含有的生物活性物质不仅能有效降低血糖水平，对调节人体新陈代谢过程也具有积极影响。此外，研究还证明该植物具有强大的抗氧化活性，能够对抗由心理及生理应激（压力）引起的人体内自由基。这些发现充分展示了菊苣在强化机体健康方面的巨大潜力。

据她介绍，目前就该研究项目的相关成果已在国际权威科学期刊上发表了两篇论文。

—我们的目标是利用具有疗效的植物，针对人类常见疾病开发生物活性补充剂。目前，我们正在深入研究菊苣的植物化学和药理特性。截至目前，其抗糖尿病和抗应激活性已得到证实。下一步，我们计划研究其在对抗病毒和细菌，尤其是针对流行性感冒方面的作用，-拜赛托娃表示。

目前，哈萨克国立大学的科学家们已凭借该创新项目获得相关专利。未来，基于菊苣研制的系列产品计划以生物活性补充剂（膳食补充剂）及疗效茶的形式投入生产，并推向国内市场。

Фото: gov.kz

拜赛托娃目前任教于阿尔法拉比哈萨克国立大学化学与化学技术系，并在该校药用植物研究中心从事科研工作。她此前在韩国庆尚国立大学攻读并获得了硕士及博士学位。

【编译：阿遥】