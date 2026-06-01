哈萨克斯坦国防大学为外籍军官举办语言培训课程

出席结业证书颁发仪式的嘉宾包括美国驻哈萨克斯坦大使朱莉·斯塔夫特、法国驻哈萨克斯坦大使馆武官罗贝尔·阿泽曼上校，以及土耳其驻哈萨克斯坦武官穆兹达特·别克塔什上校。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦国立国防大学校长鲍尔詹·埃布詹诺夫少将在仪式上欢迎来宾，并高度评价了学校教师团队的专业水平和教学能力。他指出，正是在教职员工的共同努力下，外籍学员们圆满完成了课程学习并掌握了相关知识。

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—语言培训是培养现代军官的重要组成部分。语言课程不仅拓宽了学员的专业视野，也为其在国际层面开展高效交流创造了条件，有助于构建建立在相互尊重与信任基础上的建设性对话，-他说。

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美国驻哈萨克斯坦大使朱莉·斯塔夫特在致辞中对校方表示感谢。她特别提到，少校阿比盖尔·布朗特成为美国武装部队首位在哈萨克斯坦国立国防大学完成语言课程学习的军人。斯塔夫特表示，这一成果将进一步推动两国在军事教育领域的交流与合作。