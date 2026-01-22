联合国大学报告：世界已步入全球水资源破产时代

报告指出，约22亿人仍缺乏安全饮用水，35亿人缺乏安全管理的卫生设施，近40亿人每年至少一个月面临严重缺水。全球约四分之三人口生活在水资源不安全或极度不安全的国家。自1990年代以来，全球半数以上大型湖泊水位下降，人类已丧失约4.1亿公顷天然湿地，全球约70%的主要含水层呈下降趋势。冰川融化加剧长期水资源缓冲区丧失，全球淡水系统与农业、粮食生产及生态系统面临严重威胁。

报告表示，水资源短缺日益由人类活动驱动，包括过度抽取、污染、土壤退化及气候变化。约30亿人口及全球半数以上粮食产量集中在水资源总量已下降或不稳定的地区，超过1.7亿公顷灌溉农田面临高度或极度水资源压力，盐渍化影响全球粮仓产量，干旱造成的年度经济损失约为3070亿美元。

报告认为，水资源破产加剧社会不平等与潜在冲突风险，最易受影响的群体包括农民、农村社区、土著人民、城市非正规居民、妇女与青年。报告呼吁各国从短期危机管理转向“破产治理”，采取防止不可逆损害、重新平衡供需、转变高耗水行业、打击非法取水与污染、保障受影响群体公正转型等策略。

报告强调，水资源可成为跨越国家与社区分歧的桥梁，投资水资源破产管理同时惠及气候稳定、生物多样性保护、粮食安全、和平与社会和谐。报告呼吁，各国领导人应将2026年、2028年联合国水资源会议及2030年可持续发展目标6（确保所有人都能获得和可持续管理水和环境卫生）的时间节点作为重塑全球水资源议程的契机，正式承认“全球水资源破产”状态，强化监测与治理，并将水资源定位为实现全球环境、经济与社会目标的关键枢纽。