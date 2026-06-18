哈萨克国立大学启用全国首个“Quantum AI”实验室

（哈萨克国际通讯社讯）阿尔-法拉比哈萨克国立大学日前举行“Quantum AI”实验室揭牌仪式。作为哈萨克斯坦首个同类科研教育平台，该实验室的启用标志着该国在量子计算与人工智能融合领域迈出重要一步。

据了解，该项目在专注于先进量子系统研发制造的中国企业SpinQ Technology支持下实施。

新实验室配备了7套现代化量子计算系统。目前，这些设备是哈萨克斯坦境内唯一投入使用的量子计算机。相关设备将为学生和研究人员开展课程教学、实验实践、科学研究以及机器学习算法开发提供技术支撑。

Фото: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

阿尔-法拉比哈萨克国立大学校长詹赛特·图伊梅巴耶夫（Жансейіт Түймебаев）在揭牌仪式上表示，此举对推动学校向世界一流研究型大学转型具有重要意义。

他说：“当前，人工智能、大数据和量子计算正引领全球科技与经济发展新方向。量子技术与人工智能的融合，将为破解密码学、医疗健康以及复杂系统模拟等领域中传统计算机难以解决的问题开辟新路径。”

图伊梅巴耶夫表示，学校将继续推进教育、科研与产业深度融合，并相信实验室建设成果将有助于增强哈萨克斯坦的科技自主能力。

信息技术与人工智能学院院长提穆尔·伊曼库洛夫（Тимур Иманқұлов）表示，本土专业人才已具备操作先进量子设备的能力。新实验室将作为开放式平台，为高年级学生提供与资深导师共同参与实际产业项目的机会。

他指出，这一平台有望显著提升毕业生在国际就业市场上的竞争力。

活动期间，校方还介绍了“Quantum AI”实验室未来发展规划，包括机器学习创新算法研发等重点方向。