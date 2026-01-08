中文
    美国扩大签证保证金要求国家名单 吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦列入其中

    （哈萨克国际通讯社讯）美国国务院近日公布了要求公民申请美国签证时缴纳保证金的国家名单。新规定针对部分国家将于2026年1月21日起或更早生效。

    Қырғызстан, Тәжікстан және Түрікменстан АҚШ визасы үшін кепілдік жарна төлейді
    Фото: Kazinform

    需缴纳签证保证金的国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、安提瓜和巴布达、孟加拉国、贝宁、不丹、布隆迪、佛得角、中非共和国、科特迪瓦、古巴、吉布提、多米尼克、斐济、加蓬、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、吉尔吉斯斯坦、马拉维、毛里塔尼亚、纳米比亚、尼泊尔、尼日利亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、委内瑞拉、赞比亚和津巴布韦。

    根据移民与国籍法，这些国家申请B1/B2签证的公民需缴纳5000美元至15000美元不等的保证金。具体金额将在签证面谈时确定。但缴纳保证金本身并不意味着一定能获得签证。

    缴纳保证金的申请人入境美国及离境时，只能使用指定机场，包括：

    • 波士顿洛根国际机场（BOS）；
    • 纽约约翰·F.肯尼迪国际机场（JFK）；
    • 华盛顿杜勒斯国际机场（IAD）。

    若签证被拒，保证金将全额退还。此外，若国土安全部确认申请人按时离境、入境被拒或签证到期，保证金也将退还。

    此外，去年12月，美国推出价值100万美元的“黄金签证”，该签证可加速获得美国公民身份。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

