美国扩大签证保证金要求国家名单 吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦列入其中

需缴纳签证保证金的国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、安提瓜和巴布达、孟加拉国、贝宁、不丹、布隆迪、佛得角、中非共和国、科特迪瓦、古巴、吉布提、多米尼克、斐济、加蓬、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、吉尔吉斯斯坦、马拉维、毛里塔尼亚、纳米比亚、尼泊尔、尼日利亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、委内瑞拉、赞比亚和津巴布韦。

根据移民与国籍法，这些国家申请B1/B2签证的公民需缴纳5000美元至15000美元不等的保证金。具体金额将在签证面谈时确定。但缴纳保证金本身并不意味着一定能获得签证。

缴纳保证金的申请人入境美国及离境时，只能使用指定机场，包括：

波士顿洛根国际机场（BOS）；

纽约约翰·F.肯尼迪国际机场（JFK）；

华盛顿杜勒斯国际机场（IAD）。

若签证被拒，保证金将全额退还。此外，若国土安全部确认申请人按时离境、入境被拒或签证到期，保证金也将退还。

此外，去年12月，美国推出价值100万美元的“黄金签证”，该签证可加速获得美国公民身份。

【编译：木合塔尔·木拉提】