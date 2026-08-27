德国大型旅游论坛首次在哈举行

论坛吸引约130名代表参加，其中69人来自德国，包括德国主要旅游运营商、旅行社、行业协会及专业媒体代表。

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长米拉斯·托列巴耶夫在开幕式上表示，德国是哈萨克斯坦具有战略意义的重要旅游市场之一。

- 我们正在看到游客数量稳定增长，希望进一步扩大与德国旅游业界的务实合作。我们的目标是从整体推广哈萨克斯坦，转向共同开发和推广具体旅游产品、加强B2B联系，并建立两国企业之间的长期合作关系。 - 托列巴耶夫说。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

本次论坛由哈萨克斯坦国家旅游公司（Kazakh Tourism）与德国旅游协会（Deutscher Reiseverband，DRV）合作举办。

论坛前夕，德国代表团于8月20日至24日赴阿拉木图、奇姆肯特以及阿拉木图州、曼格斯套州、东哈萨克斯坦州和突厥斯坦州考察当地旅游设施、基础设施及旅游产品。

论坛期间，哈德双方旅游企业举行多场B2B会谈。DRV预计，这类直接商务合作有望使明年来哈德国游客数量增长约25%。

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哈萨克斯坦旅游和体育部数据显示，目前每年约有10万名德国游客赴哈，其中超过三分之一会在哈萨克斯坦停留数日。

DRV目前汇集德国旅游行业3000多家公司，约占德国居民有组织旅游市场的90%。

此次DRV Destination Forum首次在阿斯塔纳举行，有助于进一步提升哈萨克斯坦在德国旅游市场的知名度，并推动两国旅游企业建立更直接的合作关系。