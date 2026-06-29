哈国最大风电项目之一启动 年减排250万吨二氧化碳
（哈萨克国际通讯社讯）据能源部新闻处消息，29日，哈萨克斯坦南部地区启动了可再生能源领域规模最大的投资项目之一，位于江布尔州的1吉瓦（GW）风力发电站项目正式举行了动工仪式。该项目总投资额约14亿美元，意在缓解该国南部地区的电力短缺问题。
项目建设现场的奠基仪式通过远程视频连线方式举行。哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、能源部副部长松哈特·耶斯穆汗诺夫、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席努尔兰·贾克波夫，以及阿拉伯联合酋长国玛斯达尔（Masdar）投资公司负责人穆罕默德·贾米勒·阿尔·拉马希在阿斯塔纳共同宣布项目正式开工。
该项目的技术亮点在于风力发电与大功率工业储能系统的集成应用。发电站初期即配备了功率300兆瓦、容量600兆瓦时的先进能源存储系统。该类电池储能装置的引入，有效解决了替代能源的主要瓶颈问题：即便在天气条件波动或用电高峰时段，电站仍能持续、可靠地向国家统一电网供应电力。
据悉，该项目的投资方及股东联合体成员包括：阿联酋清洁能源企业玛斯达尔（Masdar，持股40%）、W Solar（持股40%），以及"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金旗下的"哈萨克绿能"公司（Qazaq Green Power，持股18%）和哈萨克斯坦投资发展基金（KIDF，持股2%）。
从生态效益来看，该电站预计每年可减少250万吨二氧化碳排放，将有力推动哈萨克斯坦实现既定的国家生态指标。
目前，项目施工场地的准备工作已按计划全面展开。风力发电站预计将于2029年第三季度正式投入商业运营。