哈国最大风电项目之一启动 年减排250万吨二氧化碳

项目建设现场的奠基仪式通过远程视频连线方式举行。哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、能源部副部长松哈特·耶斯穆汗诺夫、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席努尔兰·贾克波夫，以及阿拉伯联合酋长国玛斯达尔（Masdar）投资公司负责人穆罕默德·贾米勒·阿尔·拉马希在阿斯塔纳共同宣布项目正式开工。

该项目的技术亮点在于风力发电与大功率工业储能系统的集成应用。发电站初期即配备了功率300兆瓦、容量600兆瓦时的先进能源存储系统。该类电池储能装置的引入，有效解决了替代能源的主要瓶颈问题：即便在天气条件波动或用电高峰时段，电站仍能持续、可靠地向国家统一电网供应电力。

据悉，该项目的投资方及股东联合体成员包括：阿联酋清洁能源企业玛斯达尔（Masdar，持股40%）、W Solar（持股40%），以及"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金旗下的"哈萨克绿能"公司（Qazaq Green Power，持股18%）和哈萨克斯坦投资发展基金（KIDF，持股2%）。

从生态效益来看，该电站预计每年可减少250万吨二氧化碳排放，将有力推动哈萨克斯坦实现既定的国家生态指标。

目前，项目施工场地的准备工作已按计划全面展开。风力发电站预计将于2029年第三季度正式投入商业运营。