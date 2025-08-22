联合国：加沙地带超50万人陷入饥荒

这份由联合国粮农组织、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和世界卫生组织联合发布的报告指出，加沙地带饥饿和贫困正在广泛发生，饥荒状况预计将在未来几周从加沙城蔓延至代尔拜拉赫和汗尤尼斯。

报告显示，到9月底，加沙地带将有逾64万人在食品安全方面处于最严重的“灾难”阶段，114万人处于次一级的“紧急”阶段，另有39.6万人处于“危机”阶段。

“就在人们似乎已经找不到任何词语来形容加沙人间地狱般的景象时，一个新词又出现了：饥荒。”联合国秘书长古特雷斯在社交媒体上写道，这绝非天灾，而是一场人祸，也是人类自身的失败。他说，根据国际法，以色列作为占领国有明确的义务——包括确保民众获得粮食和医疗物资的义务。“我们不能允许这种情况继续下去而不受惩罚。”

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克当天表示，以色列军方摧毁了关键民用基础设施和几乎所有农用土地，禁止捕鱼，并强行迫使人口流离失所——这些都是饥荒的根源。以色列当局必须立即采取措施，结束加沙地带饥荒，并防止加沙地带出现更多生命损失。

联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员汤姆·弗莱彻同日在记者会上表示，这是一场本可避免的饥荒，粮食却因以色列阻碍而堆积在边境之外。他呼吁停火并打开所有物资运输通道，让粮食等物资不受阻碍地运进加沙地带。

巴勒斯坦外交部当天呼吁国际社会采取果断行动，迫使以色列立即停止战争，并表示这是阻止、遏制和解决饥荒并防止饥荒蔓延的唯一途径。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明，呼吁联合国和安理会立即采取行动，以停止战争并解除封锁。声明还敦促以色列无条件开放边境口岸，允许食品、药品、水和燃料等物资持续进入加沙地带。