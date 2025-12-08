美国根据协议第二次向伊朗遣返被驱逐人员

据悉，该航班从亚利桑那州梅萨市机场起飞，计划在埃及和科威特两地停靠。来自俄罗斯及阿拉伯国家的人员将在开罗下机，而伊朗公民将继续被送往科威特，随后转乘科威特航空公司的包机飞往德黑兰。《纽约时报》援引了两名不愿公开姓名、因无授权对外发声的伊朗官员的说法。

这次航班是美国向伊朗遣返人员的第二批行动。今年9月，在经过数月的美伊谈判后，首批被遣返人员已从美国启程返回伊朗。

美国国土安全部对本次航班未予置评。

伊朗外交部领事司司长莫吉塔巴·沙斯蒂·卡里米在当地媒体表示，预计未来几天伊朗将迎来约55名从美国被遣返的伊朗公民。

报道称，特朗普政府已与伊朗方面达成协调机制，对面临驱逐的伊朗公民进行集中遣返。估计目前在美面临遣返的伊朗籍人员约有2000人。

特朗普政府此前宣布，计划实施美国历史上规模最大的非法移民遣返行动，重点针对非法越境进入美国的人员。

【编译：达娜】