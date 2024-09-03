国际最新研究称地震或助力石英形成金块

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-地球科学》最新发表一篇地质学论文认为，地震可能导致石英中形成电场，从而导致金块沉积。这项基于实验室实验的研究发现，或有助于理解某些金矿如何形成。

该论文介绍，石英是一种压电矿物，这意味着它遇到地应力(如地震)时会产生电场。天然金块主要出现在石英矿脉中，但导致这种金块形成的机制此前并不明确，也颇受关注。

论文第一作者兼通讯作者、澳大利亚蒙纳士大学Christopher R. Voisey和同事及合作者一起，模拟了在地震事件中石英可能产生的压电电压。利用这些数据，他们在含有溶解金的液体中使用石英晶体进行了实验室实验，并复制地震波使晶体发生应变，并产生压电电压。这项研究发现，石英产生的电压足够导致金从液体中沉积，在其表面积聚金纳米颗粒。

论文作者假设这一过程可以自然发生。他们提出，含有溶解金的液体可以渗入石英矿脉的裂缝中，当地震在石英中产生电场，就会形成金块。

论文作者认为，当金开始沉积后，更多压电事件就能让新的金在已沉积的金上面形成，这可能有助于解释较大金块的形成。