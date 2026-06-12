国际货币基金组织肯定哈萨克斯坦经济表现

会谈期间，双方围绕国际货币基金组织专家组对哈萨克斯坦近期经济发展态势、重点改革方向及未来发展前景所作的初步评估结果进行了深入交流。

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别克帖诺夫强调，哈萨克斯坦与国际货币基金组织保持建设性合作具有重要意义，专家提出的意见和建议对于进一步完善国家经济政策发挥着积极作用。他指出，哈萨克斯坦已建立起较为完善的制度基础，致力于推动经济多元化发展和长期可持续增长。在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的部署下，政府正持续推进经济现代化改革议程。

—我们高度重视与国际货币基金组织的伙伴关系。通过定期评估、政策建议以及向国家机构提供技术支持等方式，双方合作不断深化。我相信，此次专家组提出的建议将为进一步完善我国宏观经济和宏观审慎政策提供有益参考，-别克帖诺夫表示。

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拉雷什对哈萨克斯坦政府在维护宏观经济稳定、抑制通胀压力方面采取的措施给予积极评价。她特别指出，政府、国家银行以及金融市场监管与发展署协同落实联合行动计划，对于保持经济稳定具有重要意义。

—当前，哈萨克斯坦经济整体呈现积极发展态势。随着石油出口条件改善，国际收支状况有所好转，经济运行保持稳健。我们积极评价哈方当前实施的货币政策，认为其为维护宏观经济稳定发挥了重要作用。在保持较高经济增长水平的同时，通胀压力正逐步减弱。我们赞赏哈萨克斯坦政府、国家银行及金融监管机构共同实施联合行动计划，并相信这种协调一致的政策执行方式将进一步增强宏观经济稳定性，为经济持续发展提供支撑，-拉雷什说道。

国际货币基金组织专家组同时指出，哈萨克斯坦经济增长展现出较强韧性。通过在制造业、服务业、交通运输和建筑业等领域实施一系列系统性措施，哈萨克斯坦有效缓解了石油产量波动带来的影响。此外，在控制通胀、完善税收征管机制以及优化财政政策等方面，也取得了积极进展。

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会谈期间，双方还就进一步降低通胀风险、完善准财政政策等议题交换了意见，并提出了一系列建设性建议。