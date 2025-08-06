国际油价连续第四日下跌 专家分析原因及对哈经济影响

下跌原因

—油价下跌是多种因素共同作用的结果。中国经济持续放缓——PMI指数再次跌破50，预示工业活动正在萎缩。贸易战持续对经济及石油消费造成压力。与此同时，美国保持创纪录的日产量，约为1330万桶。此外，伊朗、圭亚那和巴西的出口量持续增长，实体市场出现供应过剩。欧佩克+决定提高产量水平，也对市场产生了影响。-伊斯迈洛夫指出。

油价是否可能稳定？

据伊斯迈洛夫预测，如果没有地缘政治冲击，全球可能进入一个持续低油价阶段。9月，特朗普对普京提出的最后通牒即将到期，美国的应对态度可能影响亚洲需求，并动摇市场对欧佩克+稳定能力的信心。在这种情况下，油价或将维持在每桶70美元以下。

对财政的影响

—哈萨克斯坦2025年国家预算是以每桶80美元的油价为基准制定的。当前布伦特原油价格已低于这一水平，而主要出口品种CPC Blend的交易价格还要再低4到6美元。当油价跌破70美元时，国家基金和预算收入可能面临不足的风险，尤其在出口量减少的背景下。-伊斯迈洛夫解释道。

哈萨克斯坦和欧佩克+可以采取哪些措施？

—欧佩克+曾表示，可能将自愿减产措施延长至2025年底，但此类决定的实际效果正在减弱。市场对配额安排的分歧预期上升，非欧佩克国家的产量仍在增长。根据欧佩克数据，哈萨克斯坦自身多次系统性超出配额，对市场的影响能力有限。尽管正讨论开发替代供应路线，但目前尚无实质进展。-伊斯迈洛夫表示。

哈萨克斯坦能承受这样的油价多久？

—短期内有承受能力。截至2025年7月，国家基金已积累约610亿美元。但若油价持续走低，预算赤字可能扩大，坚戈汇率将承压，投资亦可能减少。我们曾在2015—2016年经历过每桶40—50美元的阶段，当时多个项目停摆，同时坚戈也大幅贬值。-伊斯迈洛夫提醒道。

对坚戈和投资的影响

——坚戈汇率与国际油价密切相关。2025年6月至7月期间，布伦特油价从86美元跌至77美元，坚戈兑美元汇率从444贬至453。如果油价跌至65美元，汇率可能突破470。投资也将相应减少。但需要指出的是，影响不仅来自油价。哈萨克斯坦国内的电力、天然气及铁路运输价格仍在上涨，这也在影响项目盈利能力及整体投资环境。-伊斯迈洛夫总结道。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府在《2025—2029年社会经济发展预测》中提出三种情景预设：乐观、基本与悲观，均以石油出口价格为基础。要实现乐观情景下的经济增长，每桶油价应不低于90美元；而在悲观情景中，政府预计油价将跌至每桶60美元。

【编译：阿遥】