哈国启动6%优惠贷款助农户购良种肉牛 最高85%信用担保

上述消息是农业部在回复哈通社记者问询函中披露的。

官方回函指出，根据《2026–2030年畜牧业发展综合规划》，政府3月13日起推出"福祉"（Igilik）和"收益"（Bereke）两款全新贷款产品，资助农户采购良种畜，年利率不超过6%。通过"达姆"创业发展基金，两项计划均设最高85%贷款担保机制。

该贷款计划运营方为哈萨克斯坦"农业信贷公司"。全国各地农户均可申请这一6%利率贷款，核心条款如下：

"福祉"（Igilik）：支持采购100至500头良种畜；

"收益"（Bereke）：面向大型农场，支持采购500头及以上良种畜。

申请贷款的养殖户须满足以下基本条件：

—所采购每头牲畜须具备唯一登记编号；

—须拥有符合标准的畜舍设施；

—须证明牲畜圈养期间（冬季）具备充足供水保障；

—须配备饲料加工及投放所需农机具；

—须拥有足额农业用途土地。

此外，优惠贷款申请者须履行相应反向义务：不计自然减损，贷款采购的所有母畜须确保至少4年内持续产犊。

农业部资料还补充，申请"收益"计划的农户须具备至少2年农业领域从业经验；"福祉"计划对从业经验不作强制性要求。

上述两项计划年利率均不超过6%，贷款期限最长7年。借款人可享受最长24个月还款宽限期（即"还款假期"）。

【编译：阿遥】