哈国启动高鼻羚羊种群控制 产品多流向加工厂

据贸易和一体化部新闻处介绍，各地数据显示，目前零售环节并未供应高鼻羚羊肉。大多数情况下，这类肉直接送往加工厂进行深加工。

农业部方面澄清，加工商主要根据订单整只（胴体）出售高鼻羚羊肉，部分则用于生产罐头。

目前，生产高鼻羚羊肉罐头的企业包括Kubley有限责任公司、托尔盖肉制品有限责任公司以及大草原K有限责任公司，因此市场上也可能会出现相关罐装产品。

全国共有25家屠宰场，日均屠宰能力可达4140只高鼻羚羊。截至目前，已开具108份兽医证明，涉及4374只高鼻羚羊。

值得一提的是，自7月初以来，哈萨克斯坦开始实施高鼻羚羊种群控制性捕杀。

生态与自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫表示，该决定是依据哈萨克斯坦动物研究所提供的生物学评估，并借鉴澳大利亚、芬兰、加拿大、美国和南非等国在野生动物可持续管理方面的国际经验作出的。

他同时强调，公众不必对高鼻羚羊肉的质量存疑，所有产品均经过严格的兽医检验。

今年6月，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统表示哈萨克斯坦政府将向中国政府赠送1500只赛加羚羊，以协助中国在西部地区恢复该物种的种群数量。

【编译：阿遥】