美国启动UFO档案解密计划 首批文件正式公开

据悉，战争部已启动“总统透明度与问责系统”（PURSUE）项下有关不明飞行物观测档案的首阶段解密工作。此次公布的部分文件此前从未向公众开放。该跨部门计划由白宫、国家情报总监办公室、能源部、全域异常现象解决办公室（AARO）、美国国家航空航天局、联邦调查局以及美国情报系统其他机构共同参与推进。

相关部门代表表示，公众可通过五角大楼官网专设页面查阅这些解密档案。战争部同时指出，后续文件也将按批次持续公开发布。

首批解密材料中，包括阿波罗17号登月任务期间拍摄的档案照片、2025年至2026年的军事观测记录，以及若干至今仍未获得明确解释的异常事件描述。

其中，一些在月球表面拍摄的照片尤为引人关注。文件描述称，画面中可见多个类似发光点的物体，其形状和大小各不相同。

此外，公开资料还收录了“阿波罗”系列任务以及双子座7号任务宇航员与地面之间无线电通信的文字记录。在这些对话中，机组人员曾提到，在飞船舱外观察到异常发光体。

部分证词称，这些不明物体在太空中的运动轨迹呈现出无规律、杂乱变化的特点。不过，目前已公开的文件仍未对这些现象给出确切的科学解释。

其中一份记录写道：

—窗外出现了许多巨大的亮点。它们并非规则的圆形，而更像带有棱角的碎片，并在空间中不断旋转。

关于公开相关信息的计划，唐纳德·特朗普曾于4月底对外透露，自己近期曾与多名美国军方飞行员讨论不明飞行物相关话题。

据特朗普介绍，这些飞行员表示，他们曾亲眼见到“令人难以置信的事物”。