哈国启动泉源普查：已确定711处泉水 地下水利用率仅3.6%

此外，根据现有馆藏及档案资料，相关部门已绘制出一张涵盖全国2772处泉水的分布图。值得注意的是，在当前水资源日益短缺的背景下，这些天然泉源将被视为重要的补充水源。

统计显示，哈萨克斯坦目前已探明可用于饮用水、工业及农业灌溉等用途的地下水矿床共计4803处。根据国家资源平衡表，登记在册的地下水日利用量可达4320万立方米。然而，目前实际利用量仅为每日150万立方米左右，利用率仅为3.6%。具体来看，生活用水日储量为2120万立方米，工业用水日储量为240万立方米，农业用水日储量为1960万立方米。

国家水文地质局局长博拉特·别克尼亚兹表示，哈萨克斯坦已建立起一套地下水国家监测网络，其中包括约4000口监测井，可实现对水位、水温及水质的实时监控。为推动水文地质领域的数字化转型，国家水文地质局正致力于将所有监测井及生产井的数据纳入国家水资源信息系统。

【编译：阿遥】