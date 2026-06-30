美国累计对哈投资超600亿美元 双方将继续深化战略合作

这一数据由“阿塔梅肯”国家企业家商会副主席、哈萨克斯坦外贸商会主席穆拉特·哈热姆萨科夫在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦—美国商界圆桌会议上公布。

哈热姆萨科夫表示，美国始终是哈萨克斯坦独立以来最重要的外国投资来源国之一。截至目前，美国企业对哈直接投资累计已超过600亿美元。

—今年是哈萨克斯坦与美国建交35周年。长期以来，美国一直位居哈萨克斯坦主要投资来源国之列。目前，美国对哈累计直接投资已超过600亿美元。去年11月，国家元首访美期间，双方签署了总额逾250亿美元的投资协议，涉及工业、能源、信息技术、交通物流和农业等多个战略领域，-哈热姆萨科夫表示。

他指出，当前哈萨克斯坦正积极培育能源领域新的增长点，并计划进一步深化与美国企业的工业合作，同时共同推进农业及交通物流等领域合作项目的实施。

此外，双方还在研究建设大型物流中心和物流枢纽等合作项目。随着这些项目逐步落地，双边贸易规模有望进一步扩大，投资合作也将迈上新的台阶。

据悉，出席本次哈萨克斯坦—美国商界圆桌会议的企业包括Chevron、Shell、Apple、Mastercard和Citigroup等国际知名企业。

会议期间，双方还将签署“阿塔梅肯”国家企业家商会与美国商会战略伙伴关系谅解备忘录，进一步推动两国工商界合作不断深化。