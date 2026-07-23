美国对部分巴西商品加征25%关税 巴美贸易争端升级

（哈萨克国际通讯社讯）美国与巴西之间的贸易争端进一步升级。自7月22日起，美国开始对部分巴西进口商品加征25%的关税。新关税措施预计将影响巴西每年约70亿至110亿美元的对美出口额，占巴西对美国出口总额的18%至26%。

此次加征关税涉及农业机械、木材制品、乙醇、服装、鞋类以及部分工业产品。不过，对于美国市场较为重要的咖啡、牛肉和飞机零部件等商品，目前暂未被纳入加征关税范围。

新关税措施可能对高度依赖美国市场的巴西企业造成较大影响。例如，巴西鞋类制造商预计，今年鞋类产品出口量可能下降7.1%。巴西重要制鞋中心弗兰卡市的部分企业表示，如果来自美国的订单减少，不排除采取裁员措施。

美国方面表示，此次加征关税的决定与巴西电子支付系统、美国乙醇进入巴西市场以及非法采伐森林等问题有关。巴西政府则认为相关指控缺乏依据，并表示将继续通过谈判寻求解决方案。

为应对美国加征关税带来的影响，巴西政府宣布推出总额为36.6亿美元的优惠贷款支持计划，为受影响企业提供资金支持。相关资金将用于钢铁、铝、鞋类等出口导向型产业补充流动资金、扩大投资以及开拓新的海外市场。

与此同时，美国正在就巴西商品涉及强迫劳动问题展开单独调查。若调查结果认定相关问题存在，美国未来还可能对部分巴西商品额外加征12.5%的关税，使相关产品的综合关税税率最高升至37.5%。

分析人士指出，新关税措施不仅将影响巴西出口企业，也将增加美国进口商的采购成本。美国企业可能需要以更高价格采购巴西商品，或寻找新的供应来源。而对于巴西企业而言，如何维持美国市场份额并加快开拓其他国际市场，将成为当前面临的重要挑战。