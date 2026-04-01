哈国对华出口规模持续扩大 2025年双边贸易额达487亿美元

沙卡利耶夫在开幕致辞中强调，哈萨克斯坦视中国为战略伙伴，正系统性深化双方在贸易、投资及工业协作领域的合作。

他指出，在两国元首战略引领下，哈中关系已提升至永久全面战略伙伴关系的新高度。这在贸易额稳定增长、投资合作持续扩大以及工业协作深度融合中得到充分体现。目前，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，哈萨克斯坦则是中国能源、农产品及原材料的可靠供应国。过去三年，双边贸易额表现出强劲增势：从2023年的410亿美元增长至2025年的487亿美元。他认为，这一数字背后是两极强的互补性、企业间务实合作以及中国山东省等发达地区的强力支持。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

访问期间，沙卡利耶夫还分别会见了山东省副省长温暖和青岛市市长任刚。

会谈中，双方探讨了深化经贸与投资合作的方向，包括工业协作、物流运输及先进技术引入。沙卡利耶夫表示，哈中合作目前正处于历史最高水平，并保持着持续向好的动态。

沙卡利耶夫认为，在扩大贸易总量的同时，确保贸易质量转型至关重要。应优先发展高附加值产品并提升加工深度。会议特别关注了共同投资项目落实，哈方证实已准备好利用先进且环保的技术建立合资生产企业。

—对我们而言，确保新建生产设施符合国际高环保标准，并为可持续发展做出贡献至关重要，-他说道。

双方还高度评价了地方间合作的意义。山东省作为中国领先的工业与贸易中心之一，是哈萨克斯坦的重要合作伙伴。截至2025年底，哈萨克斯坦与山东省之间的贸易额已达22亿美元，增长势头迅猛。沙卡利耶夫表示相信，活跃的地方间互动将为哈中全方位伙伴关系发展注入额外动力。活动期间，他还参观了展示哈萨克本国生产商产品的国家馆。

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展馆集中展示了哈萨克斯坦的出口潜力以及本国企业扩大中国市场份额的信心。沙卡利耶夫特别强调了活动的务实导向，指出直接对话及B2B会谈模式有助于在短时间内达成具体协议并启动合作项目。论坛期间，哈方还推介了扩大非资源类出口、发展电子商务及构建稳定价值链的机遇。

沙卡利耶夫表示，哈萨克斯坦意在进一步深化与中国的全方位合作。

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在青岛期间，沙卡利耶夫还考察了全球家电及"智慧家庭"数字解决方案领军企业——海尔集团的生产基地。此外，沙卡利耶夫还分别会见了山东省领军企业青岛大度谷物有限公司及瑞雪环球高层，双方就投资合作、扩大农产品出口、在哈建立现代化生产线以及引入先进农业技术等议题进行了深入探讨。

值得关注的是，接洽会首日，哈萨克斯坦企业已取得丰硕成果：与中方合作伙伴签署了总额约1.25亿美元的贸易协议，内容涵盖饲料粉、油料作物及其他各类农产品的供应。

【编译：阿遥】