德国对哈萨克斯坦经济投资增长28.5% 两国经贸合作保持强劲增长

双方一致认为，当前哈德两国经贸合作整体保持良好发展势头，呈现持续增长态势。数据显示，去年德国对哈萨克斯坦经济的直接投资增长28.5%。过去20年间，德国对哈直接投资累计超过78亿美元，其中约90%集中在制造业领域。

—来自德国的投资对我们具有重要战略意义，并得到哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的高度重视。两国元首互访以及高层互动，为哈德关系发展注入了持续动力。我们将继续全面拓展双边合作，并为投资者提供全方位支持与服务，-纳哈斯帕耶夫表示。

鲁恩霍夫表示，德国工商界对深化与哈萨克斯坦在工业领域的合作保持浓厚兴趣，相关合作意愿持续增强。

目前，哈德两国工业合作项目库共涵盖41个投资项目，预计将创造约7000个就业岗位，其中已有20个项目投入运营。相关成果覆盖多个重点领域，包括海德堡水泥生产基地项目、可耐福建材本地化生产、克拉斯农业机械制造以及西门子电气设备生产等。此外，钾肥和锂矿资源的加工与联合开发项目也在稳步推进之中。

会谈中，双方重点就稀有及战略性矿产资源联合勘探与加工、产业本地化以及新工业项目启动等潜在合作方向进行了深入交流。

会晤最后，双方重申将继续深化双边经贸与工业合作，推动哈德战略伙伴关系迈向更高水平。