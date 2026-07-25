美国对包括哈萨克斯坦在内60国实施新关税措施：原因、影响与哈方回应

（哈萨克国际通讯社讯）美国自2026年7月24日起，对包括哈萨克斯坦在内的60个国家部分输美商品实施新的进口关税措施。其中，哈萨克斯坦适用12.5%的附加关税。美国政府表示，此举旨在加强对涉及强迫劳动产品贸易的监管。不过，哈萨克斯坦贸易和一体化部表示，新措施不会影响该国约95%的对美出口商品，目前双方正就相关问题继续保持沟通。

美国为何推出新一轮关税措施？

美国总统唐纳德·特朗普日前签署备忘录，决定对60个国家实施新的贸易措施，其中包括哈萨克斯坦。

白宫表示，此次措施依据美国《1974年贸易法》第301条开展调查后作出。调查由美国贸易代表办公室（USTR）负责实施。

调查结果认为，部分国家尚未全面禁止强迫劳动产品进口，或未建立有效的执法和监管机制。因此，美国决定对这些国家部分进口商品征收新的附加关税。

美国贸易代表杰米森·格里尔表示：

“美国近一个世纪以来一直禁止强迫劳动产品进口，并严格执行相关规定。现在，我们的贸易伙伴也应当遵守同样的标准。”

新关税税率如何实施？

据欧洲新闻电视台（Euronews）报道，新关税税率介于10%至12.5%之间，并于当地时间周五正式生效，取代特朗普政府今年早些时候实施的统一10%全球临时关税。

此次措施覆盖美国数十个主要贸易伙伴，包括中国、印度以及欧盟等主要经济体，相关国家约占美国进口总额的99%。

在此次名单中：

哈萨克斯坦适用12.5%的附加关税；

俄罗斯同样适用12.5%的税率；

加拿大、英国、印度、墨西哥、马来西亚、巴基斯坦等17个国家适用10%的税率。

哈萨克斯坦出口将受到多大影响？

针对美国的新措施，哈萨克斯坦贸易和一体化部表示，约95%的哈萨克斯坦对美出口商品不会受到此次附加关税影响。

据介绍，美国此次征收的12.5%附加关税，仅适用于美国贸易代表办公室确定的特定商品范围，并不涉及相关豁免商品。

此外，贸易和一体化部指出，此前美国实施的10%临时进口附加税已随着150天期限届满而失效，因此不会与此次12.5%的新关税叠加征收。

根据该部测算，目前绝大多数哈萨克斯坦出口美国的商品仍将维持原有待遇，不受新增关税影响。

哈美双方仍在继续沟通

哈萨克斯坦贸易和一体化部表示，目前正继续与美方保持磋商，努力维护哈萨克斯坦出口企业利益，并寻求双方都能够接受的解决方案。

美方则表示，此轮措施主要是国际供应链监管政策的一部分，目的在于推动各贸易伙伴建立更加完善的强迫劳动产品进口监管体系。美国认为，包括哈萨克斯坦在内的部分国家，目前尚未建立足够完善的监管和执法机制，因此决定实施新的贸易限制措施。

从目前公布的信息来看，新措施虽然将对部分输美商品产生影响，但由于大多数哈萨克斯坦出口商品仍属于豁免范围，因此整体影响相对有限。未来，随着哈美双方谈判持续推进，相关政策仍存在进一步调整的可能。