美国二季度经济增速放缓至1.5%

（哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，美国商务部30日公布的初步数据显示，美国2026年第二季度经济环比按年率计算增长1.5%，低于第一季度的2.1%和市场预期。

美国商务部表示，消费支出、投资和出口对二季度国内生产总值（GDP）增长作出贡献，但部分被政府支出减少抵消。按照GDP核算方法，进口增长会拉低经济增速，而二季度美国进口仍保持增长。

数据显示，当季占美国经济总量约70%的个人消费支出同比增长3.2%，显著高于一季度的0.5%。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长8.4%，低于一季度的10.6%。出口增幅从一季度的10.9%显著放缓至4.5%，进口增幅由一季度的11.8%小幅回落至11.5%。美国政府消费支出和投资同比下降0.8%，而一季度为同比增长4.4%。

从各分项对经济增长的贡献看，个人消费支出和国内私人投资分别拉动二季度经济增长2.12个百分点和0.53个百分点；商品与服务净出口、政府消费支出和投资分别拉低经济增长1.01个百分点和0.14个百分点。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度GDP数据进行三次估算。二季度GDP数据第二次估算数据定于8月26日公布。