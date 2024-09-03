印尼国立发展大学设立首个中亚研究中心

在中亚研究中心成立仪式上，印尼外交部官员、驻印尼各国外交使节、专家学者、媒体代表以及印尼国立发展大学师生齐聚一堂，共同见证了这一重要时刻。

Фото: ҚР СІМ

哈萨克斯坦驻印尼大使赛尔詹·阿布德卡热莫夫在仪式上发表了热情洋溢的致辞。他详细介绍了哈萨克斯坦在2022年通过全民公投修宪后所进行的全方位现代化建设，以及中亚地区一体化进程中的最新发展与成就。他特别提到了即将在阿斯塔纳举办的世界游牧民族运动会，并透露将有大约80名印尼运动员参加这一国际体育盛会。

阿布德卡热莫夫强调，由于地理距离较远，印尼民众对哈萨克斯坦及整个中亚地区的了解相对有限。因此，中亚研究中心的成立将为增进印尼民众对哈萨克斯坦的认知搭建桥梁，促进双方专家学者之间的交流，并为深化哈萨克斯坦与印尼以及东盟国家的多领域合作提供智力支持和政策建议。

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活动期间，国立发展大学中央大厅还举办了以哈萨克斯坦为主题的图片展，生动展示了该国壮丽的自然风光和丰富的人文景观。同时，现场播放了宣传片，并向与会嘉宾和师生分发了旅游手册，旨在进一步推广哈萨克斯坦的旅游资源。

【编译：阿遥】