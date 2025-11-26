联合国贸发会议：加沙正面临有记录以来最严重的经济崩溃

贸发会议副秘书长佩德罗·曼努埃尔·莫雷诺在发布《2025年巴勒斯坦被占领土经济报告》时表示，几十年的行动限制加上最近的军事行动“抹去了几十年来的发展成果”，使加沙和约旦河西岸面临长期毁灭性影响。

莫雷诺说：“我们目前看到的情况极其令人担忧，加沙正在经历有记录以来速度最快、破坏性最强的经济崩溃。”

GDP暴跌83%

贸发会议数据显示，2024年加沙地区国内生产总值较前一年暴跌83%。人均年国内生产总值降至仅161美元，日均不足0.5美元，处于全球最低水平。当前加沙经济规模仅相当于2022年的13%。

负责协调联合国贸发会议援助巴勒斯坦人民项目的高级经济学家埃拉格拉指出，此次经济崩溃极其严重，导致该地区七十载的人类发展成果化为乌有。

他表示，自2022年以来，加沙经济已萎缩87%。人均国内生产总值倒退回22年前的水平。这是近几十年来全球有记录的最严重经济危机。

埃拉格拉警告，巴勒斯坦全国失业率已达50%，而加沙当地失业率更超过80%。所有加沙民众正深陷多维贫困的漩涡。

约旦河西岸遭遇最严重经济衰退

约旦河西岸正经历有记录以来最严重的经济衰退，2024年国内生产总值下降17%，人均收入下降近19%。

贸发会议指出，安全局势恶化，人员流动与通行限制加剧，定居点持续扩张以及约旦河西岸60%土地被剥夺使用权等多重因素的叠加，几十年来对经济发展一直构成持续压制，并严重制约未来复苏。

莫雷诺表示，由于财政收入暴跌以及占巴勒斯坦税收三分之二以上的财政转移支付被扣留，巴勒斯坦政府面临的财政状况已陷入“史上最严峻境地”。

报告警告，加沙地带所有中小学及大学尽数被毁，导致儿童失学逾两年——这种人力资本的损失将影响未来数代的社会发展。

埃拉格拉指出，仅此一项就使四分之一世纪的人类发展成果付诸东流。他强调，教育体系、技能传承与整个人类发展基础已分崩离析。加沙七十载的人类发展积淀毁于一旦。

重建需七百亿美元 复苏之路长达几十年

根据联合国、欧盟和世界银行的联合评估，重建加沙所需资金将超过700亿美元。

埃拉格拉表示，即便在最乐观的情况下——重建物资运输畅通无阻且国际援助充足，加沙要恢复至最近冲突前的经济水平也需几十年时间。

他指出，参照过往重建经验，仅清理废墟就可能耗费22年，而清除未爆弹药甚至需要长达10年。

三位联合国贸发会议官员均强调，若不能实现持久停火，任何经济复苏都无从谈起。

莫雷诺指出，2025年10月达成的停火协议提供了关键契机，但警告援助物资必须立即到位。

他表示，人道主义援助刻不容缓，持久停火是稳定经济并启动重建的基础。

埃拉格拉指出，唯有满足以下条件才能重启发展进程：人道主义物资可自由进入，重建材料获得准入许可，以及人员流动与通行限制得到缓解。

他认为近期进展虽缓慢，令人沮丧，但呈现积极一面，并正朝着正确方向推进。

农业遭重创

联合国贸发会议确认加沙农业部门已遭受重创：

• 86%的耕地遭受破坏

• 83%的水井被摧毁

• 71%的温室设施受损

• 仅剩1.5%的农田可继续耕作

• 89%的供水和卫生设施被毁

此外，已引爆及未爆炸弹药导致的土壤污染，需要大规模国际介入进行治理。