中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:50, 21 八月份 2025 | GMT +5

    美国网红法官卡普里奥逝世 享年88岁

    哈萨克国际通讯社讯）据美国广播公司（ABC）等媒体8月20日报道，美国罗德岛州首府普罗维登斯市治安法院前首席法官弗兰克·卡普里奥（Frank Caprio）于当地时间2025年8月20日逝世，享年88岁。其家属在官方社交平台发布讣告称，他在与胰腺癌长期而勇敢的斗争后安详离世。

    «Самый милый судья в мире» умер в США
    Фото: StephanieRPereira / WikiCommons

    多家主流媒体据此报道并回顾其以“有温度的司法”而广受爱戴的一生。

    罗德岛州长丹·麦基（Dan McKee）随后发表正式声明，对卡普里奥法官的贡献致以敬意，并指示全州政府机构与公共建筑降半旗志哀，直至安葬当日日落。

    据当地媒体转引家属消息，卡普里奥于当日下午2时15分离世；就在去世前一日，他还在医院病床上发布视频，向公众说明出现健康“挫折”，并请求为其祈祷。

    职业生涯方面，卡普里奥在普罗维登斯市法院服务近四十年，并于2023年退休；市政府随后将其长期审案的法庭更名为“首席法官弗兰克·卡普里奥法庭”。他因法庭实境节目《人民法官》（Caught in Providence）（2018—2020年全国联播）而在全美与海外走红，节目多次获日间艾美奖提名，相关片段在TikTok等平台屡次刷屏。

    今年2月，卡普里奥出版回忆与随笔集《法庭上的同情》（Compassion in the Court），系统讲述其司法理念与温情判例，出版方为BenBella Books。

    卡普里奥以善意与同理心著称，他主张在尊重法律的前提下体察个体处境，以人性温度矫正规则的刚性；这份遗产通过他的审判实践、公共影响力与文字作品，将在更长久的时间里被后人记住。

    标签:
    国际 美国
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读