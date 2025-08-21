美国网红法官卡普里奥逝世 享年88岁

多家主流媒体据此报道并回顾其以“有温度的司法”而广受爱戴的一生。

罗德岛州长丹·麦基（Dan McKee）随后发表正式声明，对卡普里奥法官的贡献致以敬意，并指示全州政府机构与公共建筑降半旗志哀，直至安葬当日日落。

据当地媒体转引家属消息，卡普里奥于当日下午2时15分离世；就在去世前一日，他还在医院病床上发布视频，向公众说明出现健康“挫折”，并请求为其祈祷。

职业生涯方面，卡普里奥在普罗维登斯市法院服务近四十年，并于2023年退休；市政府随后将其长期审案的法庭更名为“首席法官弗兰克·卡普里奥法庭”。他因法庭实境节目《人民法官》（Caught in Providence）（2018—2020年全国联播）而在全美与海外走红，节目多次获日间艾美奖提名，相关片段在TikTok等平台屡次刷屏。

今年2月，卡普里奥出版回忆与随笔集《法庭上的同情》（Compassion in the Court），系统讲述其司法理念与温情判例，出版方为BenBella Books。

卡普里奥以善意与同理心著称，他主张在尊重法律的前提下体察个体处境，以人性温度矫正规则的刚性；这份遗产通过他的审判实践、公共影响力与文字作品，将在更长久的时间里被后人记住。