哈萨克斯坦通过新法：暴力袭击医务人员将面临刑事重罚

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）通过刑法及刑事诉讼法修正案，落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于严惩暴力袭击医务人员的指示。新法将对履行职务期间侵害医务人员及急救车司机生命、健康与安全的暴力行为引入刑事责任。