哈萨克斯坦通过新法：暴力袭击医务人员将面临刑事重罚
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）通过刑法及刑事诉讼法修正案，落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于严惩暴力袭击医务人员的指示。新法将对履行职务期间侵害医务人员及急救车司机生命、健康与安全的暴力行为引入刑事责任。
卫生部表示，今年以来已发生近60起针对医务人员的袭击事件。2019年以来全国此类案件超过280起。
新法引入刑法新条款，规定以下处罚：
- 非危及生命健康的暴力或威胁：罚款500-1000月计算指标（约185万-370万坚戈）、同等金额矫正劳动、最高600小时公益劳动，或最高3年限制/剥夺自由；
- 有加重情节：3-7年限制/剥夺自由；
- 危及生命健康的暴力：5-10年监禁；有加重情节：7-12年监禁。
同时，刑事诉讼法修正案将此类案件预审与调查权限明确赋予内政机关。
卫生部强调，总统此前指示政府制定立法变更，强化对医务人员暴力与残忍袭击的责任。
“此类事件严重损害医务人员健康与福祉，必须在‘法治与秩序’原则下依法严惩。”卫生部称。
新法旨在全面保护医务工作者，提升医疗系统安全与稳定。
【编译：木合塔尔·木拉提】