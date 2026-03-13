哈萨克斯坦拟通过新宪法：强化人权保障与国家未来发展方向

回顾历史，1995年通过的宪法是在哈萨克斯坦刚刚获得独立的背景下制定的重要国家法律文件。当时国家的主要任务是建立基本国家制度，并确立在国际社会中的地位。

如今，哈萨克斯坦已经发展成为制度较为成熟的国家，其地缘政治角色也发生变化。在这一背景下，专家认为，新宪法草案是一份符合时代发展需求的重要文件。根据构想，新宪法将进一步落实“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”的国家治理模式。

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民调：约九成受访者支持新宪法草案

2月12日，新宪法草案已在全国媒体以及宪法法院官方网站上公布。未来几天，公民将在全国公投中作出选择。

为了解民众对公投的认知度及对新宪法草案的支持情况，哈萨克斯坦社会发展研究所于2月12日至20日开展社会调查。调查结果显示，约90%的受访者支持新宪法草案。

研究数据显示，81.8%的公民知道即将举行公投。在电话调查中，33.7%的受访者表示对公投“十分了解”，48.1%表示“听说过但了解不多”。此外，44.8%的年轻人也表示知晓公投消息。

在地区分布上，公投知晓度较高的地区包括：江布尔州（89.7%）、克孜勒奥尔达州（89.1%）、西哈萨克斯坦州（88.1%）、东哈萨克斯坦州（87.8%）以及阿拉木图市（87.6%）。

而选民参与意愿较高的地区则包括：突厥斯坦州（82.7%）、西哈州（78.6%）、卡拉干达州（78.1%）、克孜勒奥尔达州和江布尔州（各75%）以及北哈萨克斯坦州（75%）。

马吉利斯议员叶尔兰·赛伊罗夫表示，在走访各地过程中可以明显感受到民众对公投的高度关注。

- 宪法草案正在被广泛讨论，这说明公民对国家未来并不冷漠。 - 他说。

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强化人权保障与社会责任

哈萨克斯坦法律工作者联盟主席塞热克·阿克勒拜指出，新宪法草案以通俗易懂的语言撰写，既便于年轻人理解，也便于年长者阅读。在宪法委员会举行的12次会议以及多次专题讨论中，语言学家对文本逐字推敲，确保文件准确、规范且易懂。

他特别提到宪法草案第3条，该条明确规定国家的基本职责。其中最重要的原则是：国家将保障公民的权利、生命、健康以及安全劳动的权利，并将“人”置于国家制度的核心位置。

此外，宪法草案还明确国家的社会责任。作为社会型国家，哈萨克斯坦目前40%—45%的国家预算用于社会领域。

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议员赛伊罗夫表示，新宪法将明确规定儿童享有免费教育权利，中等教育为义务教育。青年可通过竞争获得免费高等教育。同时，国家每年为260万名退休人员发放养老金，仅此一项预算支出就达到4.9万亿坚戈。

他指出，在新宪法通过后，还需要对关于总统、库鲁尔泰、人民理事会以及政府等基本法律进行相应修改。这一文件不仅是政治改革的一部分，也是一项重要的法律改革。

加强法治国家原则

专家认为，通过新宪法将成为哈萨克斯坦迈向更加公正、稳定和发达国家的重要战略步骤。

阿吾艾佐夫南哈州国立大学国家法律学科系主任博拉特别克·特列乌洛夫表示，新宪法草案不仅强化国家领土完整原则，还将加强法治国家理念，并进一步保障公民权利和安全。

他指出，库鲁尔泰将成为协调国家权力分支之间关系的重要机构，在总统、议会和司法之间发挥监督与协商作用，使重要宪法改革和战略决策能够通过协商机制形成共识。

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按照“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”的理念，这一制度更接近于半总统制或改良型总统制共和国模式。

此外，专家还指出，新宪法草案还考虑到数字时代的权利保护问题。在数字革命背景下，宪法不仅是政治法律文件，也将成为数字社会制度基础的战略性文件。如果宪法中明确数字权利与个人数据保护条款，意味着国家法律体系已适应新的技术现实。

哲学博士赛萨伊普贾马勒·科尔哈诺娃也指出，新宪法进一步明确了公民的基本权利与自由，包括生命权、自由与平等、财产权保护、言论与宗教自由、公正审判权以及无罪推定原则等。

她表示，希望公民能够认真了解宪法草案，并在即将举行的公投中积极参与投票。

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新宪法预计2026年7月1日生效

根据计划，如果新宪法在全国公投中获得通过，将自2026年7月1日起正式生效，同时此前实施的宪法也将在同一天停止适用。

此外，新宪法还规定：宪法在公投通过的日期将被确立为国家法定节日——哈萨克斯坦共和国宪法日。

【编译：达娜】