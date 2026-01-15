欧国联抽签：哈萨克斯坦分在C级联赛第一档

在本届赛事中，哈萨克斯坦国家队将参加C级联赛。抽签前，哈萨克斯坦国家队被分入第一档。同档球队还有冰岛、阿尔巴尼亚和黑山。

值得一提的是，哈萨克斯坦足球队在2024/25赛季欧足联B级联赛第三小组的六场比赛中输掉了五场，仅取得一场平局。最终，哈萨克斯坦队位居小组第四，降级至C级联赛。

参赛队伍如下：

A级联赛

第一档：葡萄牙、西班牙、法国、德国。

第二档：意大利、荷兰、丹麦、克罗地亚。

第三档：塞尔维亚、比利时、英格兰、挪威。

第四档：威尔士、捷克、希腊、土耳其。

B级联赛

第一档：苏格兰、匈牙利、波兰、以色列。

第二档：瑞士、波斯尼亚和黑塞哥维那、奥地利、乌克兰。

第三档：斯洛文尼亚、格鲁吉亚、爱尔兰、罗马尼亚。

第四档：瑞典、北马其顿、北爱尔兰、科索沃。

C级联赛

第一档：冰岛、阿尔巴尼亚、黑山、哈萨克斯坦。

第二档：芬兰、斯洛伐克、保加利亚、亚美尼亚。

第三档：白俄罗斯、法罗群岛、塞浦路斯、爱沙尼亚。

第四档：拉脱维亚/直布罗陀、卢森堡/马耳他、摩尔多瓦、圣马力诺。

联赛D

第一档：阿塞拜疆、立陶宛。

第二档：拉脱维亚/直布罗陀、卢森堡/马耳他、列支敦士登、安道尔。

2026/27赛季欧洲国家联赛赛程：

第一轮：2026年9月24日至26日；

第二轮：2026年9月27日至30日；

第三轮：2026年9月30日至10月3日；

第四轮：2026年10月4日至6日；

第五轮：2026年11月12日至14日；

第六轮：2026年11月15日至17日；

四分之一决赛及附加赛：2027年3月25日至30日。

