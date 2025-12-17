英国住院医师流感高峰期启动罢工

当天清晨，身着冬装的医生们举着“恢复医生工资”等标语走上街头，这场持续已久的薪酬纠纷再度升级，而恰逢流感疫情肆虐，英国国家医疗服务体系(NHS)面临双重考验。

此次罢工的住院医师约占NHS医生总数一半，急诊与非急诊科室均有人员离岗，相关工作由资深医生临时接替。政府与英国医学协会曾在罢工前夕进行会谈，政府称会议“富有建设性”，但未能达成足以取消罢工的共识。

当前英国正遭遇“前所未有”的流感高峰期，过去一周流感住院患者人数激增，日均住院达2660人，创历年同期最高纪录，且疫情尚未见顶。

英国媒体称，流感与罢工的双重冲击下，医疗系统已逼近“最坏情况”，非紧急服务将受显著影响，圣诞节前患者出院安排也可能受阻，顶替罢工的医护人员亦将错失圣诞假期。

罢工背后是持续难解的薪酬争议。英国卫生大臣斯特里廷强调，过去三年住院医师薪酬总涨幅接近30%。斯特里廷指责此次罢工“自私、不负责任且危险”，时机选择旨在最大化破坏NHS运转。但英国医学协会反驳称，受通胀影响，住院医师实际收入较2008年仍低五分之一，政府此前提出的增加培训岗位、报销考试费用等方案，因未涉及实质性薪酬改善，遭83%的会员投票否决。

英国医学协会住院医师委员会主席弗莱彻呼吁政府推出长期薪酬恢复计划与新增岗位，而非“重新包装”现有职位。