美国提高关税：对哈萨克斯坦出口影响几何

此次关税措施由美国总统特朗普于8月1日签署生效。哈萨克斯坦贸易和一体化部表示，新关税仅涉及哈对美出口的4.8%，其余95.2%的出口商品不在加征范围之内。

双边贸易概况

哈萨克斯坦奉行出口市场多元化战略，重视向主要贸易伙伴的市场进行无障碍出口。根据国家统计局数据，2024年哈美双边贸易额为42亿美元，比2023年的41亿美元增长4%。

其中，哈对美出口额为20亿美元，同比增长30.6%；自美进口额为22亿美元。出口商品中，原油占比最高，2024年约占对美出口总额的56%；其次是铀（约占16%）、白银（12%）及铁合金（9.5%）。上述主要商品均被列入“特别重要商品”清单，不受新关税影响。

关税主要针对特定产品类别，2024年此类商品出口额约为1亿美元，包括磷（1590万美元）、硅铁（1270万美元）、镜片（410万美元）、小麦面筋（400万美元）及硝酸铵（240万美元）。这些商品仅占对美出口的4%至8%。

今年上半年贸易下滑

2025年上半年，哈美双边贸易额为16亿美元，同比下降22%。其中，哈对美出口额下降36.3%，至5.665亿美元，主要受原油出口锐减影响——从5.779亿美元下降至2.211亿美元，降幅达61.7%。铁合金出口下降30.1%，白银下降7.6%。

值得注意的是，铀出口呈增长态势，较去年同期翻了一番，出口收入也几乎增加一倍。但原油出口则延续下降趋势，即便下半年恢复出口量，受国际油价低迷影响，全年收入或仍低于去年。

与此同时，自美进口基本保持稳定，预计这种趋势将持续至年底。

专家观点

世界经济与政治研究所专家莉迪娅·帕尔霍姆奇克指出，哈美贸易结构以原材料为主，价格受国际市场波动影响较大。美国此次关税调整并非针对中亚，而是全球性贸易政策变化的体现。

经济学家阿尔曼·别伊谢姆巴耶夫认为，新关税对哈出口影响有限，因为大部分出口商品是免税的原材料。他强调，关税不是出口禁令，双边贸易不会中断，只是相关商品在美售价将上涨25%，成本最终由美国消费者承担。

专家指出，关税的主要目的在于降低进口商品的竞争力，但价格上涨可能影响需求。尽管如此，哈萨克斯坦政府正与美方持续磋商，以保障出口利益。受全球市场和新关税影响，2025年全年哈美贸易可能出现逆差。

【编译：达娜】