托卡耶夫总统：通过高层政治对话推动哈吉合作迈上新台阶

托卡耶夫总统感谢吉尔吉斯斯坦方面的邀请，并指出，此次正式访问的目的是进一步巩固哈吉关系，深化互利合作。

- 我们将通过高层政治对话，把两国合作提升到新的质量水平，我对此深信不疑。正如雄鹰翱翔于神圣的阿拉套山脉，哈萨克和吉尔吉斯自古以来就是命运与共的兄弟民族。在艰难时刻互相扶持，在喜庆时分彼此祝福。经受住历史考验的友谊，是祖先留下的遗产，是代代相传的精神财富。如今，两国关系已发展为建立在相互信任和尊重基础上的稳固伙伴关系，正在以联盟精神不断前进。吉尔吉斯斯坦是哈萨克斯坦在本地区最重要的战略伙伴之一。两国双边贸易额已接近20亿美元，我们完全有条件进一步扩大这一规模。双边投资合作逐年加强，推动了多个联合项目的顺利实施。在水利与能源领域，我们开展了协调配合，在文化和人文领域的联系也日益紧密。 - 总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦始终高度重视深化与吉尔吉斯斯坦的合作。

- 去年我们签署了扩大同盟关系条约。今天我们将通过合作的综合计划。这些重要举措必将为哈吉关系的发展注入新的动力。我相信，两国政府应当以此计划中确定的目标和任务为行动指南。- 总统说。

扎帕罗夫总统表示， 吉尔吉斯斯坦愿在友好、睦邻和牢固兄弟情谊的精神下全面加强与哈萨克斯坦的关系。

- 哈萨克斯坦是我们最亲近的邻邦，是吉尔吉斯斯坦对外政策中占有特殊地位的兄弟国家，也是主要贸易伙伴之一。尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，我要特别指出，得益于您的支持，两国间的战略合作与联盟关系正在稳步发展。我们的两国人民自古以来生活在友好与和谐中，始终相互支持。我相信，基于这种传统的友好关系，我们能够共同解决所有问题。因为吉尔吉斯与哈萨克就像双生兄弟一般亲近。正如伟大的阿拜所说，“没有任何一个哈萨克会否认吉尔吉斯与哈萨克是同源民族”。 - 扎帕罗夫说。

在会议期间，双方讨论了在贸易经济、交通运输与过境、水资源与能源以及文化人文领域的合作问题。

与会者包括：吉尔吉斯斯坦内阁副总理、水资源、农业和加工业部部长巴克特·托罗巴耶夫；哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林；吉尔吉斯斯坦经济与商业部长巴赫特·瑟德科夫；吉尔吉斯斯坦交通与通信部长阿布萨塔尔·瑟尔加巴耶夫；吉尔吉斯斯坦国家安全委员会边防局局长阿卜迪卡里姆·阿利姆巴耶夫；哈萨克斯坦交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫；吉尔吉斯斯坦能源部长塔拉伊别克·伊布拉耶夫；哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫；哈萨克斯坦水资源和灌溉部长努尔然·努尔日吉托夫；吉尔吉斯斯坦文化、信息、体育和青年政策部长米尔别克·马姆别塔利耶夫；以及哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃。

此外，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克与吉尔吉斯斯坦科学、高等教育和创新部长巴赫季亚尔·奥罗佐夫共同宣布，在奥什国立大学设立古米廖夫国立欧亚大学分校。

作为会议的重要成果之一，会谈最后，两国元首签署了联合声明，并批准了《哈萨克斯坦共和国与吉尔吉斯共和国最高国家间理事会第七次会议决议》。 与此同时，两国官方代表团成员还就到2030年将双边贸易额扩大至30亿美元的《路线图》以及其他政府间、部门间合作文件进行了交换。

