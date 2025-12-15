韩国内乱案独检组公布侦查结果

独检组表示，经查确认，尹锡悦就职初期就在多个场合提及“总统紧急权力”，从2023年起为实施紧急戒严做准备。尹锡悦于2022年11月与时任执政党国民力量领导班子共进晚餐时提及“即便遭枪杀，也要清除一切”，还有一名侦查机关高干供述称“2022年7至8月前后听闻尹锡悦计划在国会议员选举后宣布戒严”。

独检组指出，尹锡悦将总统府迁至联合参谋本部（联参）所在地附近，为总统和军方勾结营造了条件。尹锡悦在与军方人士紧密互动的过程中下决心宣布紧急戒严，时任总统警卫处长金龙显和前情报司令卢相元（音）于2023年10月为此讨论军方人事调整方案，当时执行戒严核心任务的军方人士提前被调至要职。随后，尹锡悦将宣布紧急戒严的时点定在国会议员选举之后，并从2024年3月起向军方强调紧急戒严的必要性，还撤换反对紧急戒严的时任防长申源湜。

独检组指出，尹锡悦试图动员军方以武力手段阻止政治活动、使国会无法正常工作，并设立临时立法机构掌控立法权和司法权。夫人金建希所涉“政治掮客”明泰均介选案、操纵股价案等司法风险也为实施紧急戒严发挥了推波助澜的作用。

独检组还指出，尹锡悦试图通过非正常的军事作战诱导朝鲜发起武力挑衅，以制造实施戒严的名分。军方之后放飞无人机渗透平壤，企图刺激朝方，但相关计划因联参的消极态度和朝鲜无回应而落空。

独检组还指出，尹锡悦戒严当时投入戒严军占领选举管理委员会，此举旨在向4月的国会议员选举扣上“反国家势力在选举中大搞舞弊活动”的帽子，从而为国会解散制造名分。