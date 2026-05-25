哈国铁公布夏季热门线路 阿拉湖方向最受青睐

数据显示，阿拉湖、巴尔喀什湖沿岸、里海沿岸，以及阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、突厥斯坦和布拉拜等方向，依旧是今年夏季最受旅客欢迎的铁路出行目的地。

其中，阿拉湖继续稳居全国最热门夏季度假区。当前，共有15条铁路客运线路通往阿拉湖，s始发地覆盖阿斯塔纳、阿拉木图州、巴甫洛达尔州、东哈州、阿拜州以及克孜勒奥尔达州等地区。其中10条线路由哈国铁路客运公司运营，其余5条由私营运营商负责。预计整个夏季旅游季期间，阿拉湖方向将提供约23万个席位，所有列车车厢均已配备空调系统。

巴尔喀什湖方向目前共有8条列车线路，夏季平均客流量预计约为4.5万人次。

前往布拉拜疗养度假区的列车线路共有16条，夏季期间平均客流量预计可达6.5万人次。

近年来持续升温的文化旅游城市突厥斯坦，目前共有16条铁路线路通达该市，夏季旺季期间旅客流量预计将超过6万人次。

里海沿岸旅游目的地阿克套则拥有7条铁路线路，夏季平均客流量预计约为15.5万人次。

此外，前往萨热阿尕什疗养区的铁路线路共有5条，夏季客流量接近9500人次。

作为全国最大的铁路交通枢纽，阿斯塔纳方向的铁路班次依然最为密集，共有36条线路，每月平均发送旅客约13万人次。

南部方向方面，前往阿拉木图的列车线路共有26条，每月平均运送旅客约15.5万至16万人次；前往奇姆肯特的线路共有18条，每月平均客流量约为7万人次。

据预测，2026年整个夏季期间，哈萨克斯坦铁路运输系统计划累计发送旅客超过420万人次。