美国英特尔公司宣布裁员15%

英特尔公司首席执行官帕特·格尔辛格当日在给员工的信中说，公司计划在2025年实现100亿美元的成本节约，这包括裁员约1.5万人，占员工总数的15%。大部分裁员将在今年年底前完成。

格尔辛格表示，从今年第四季度开始暂停股票分红。他还在信中公布了公司的其它重组举措和削减支出计划。

格尔辛格说，公司尚未从人工智能等强大的潮流中充分受益，收入增长不如预期。公司需要采取更大胆的行动来解决成本太高而利润太低的问题。

英特尔1日公布的第二季度财报显示，公司该季度营收128亿美元，同比下降1%。英特尔今年第二季度净亏损为16亿美元，而2023年同期净收入为15亿美元。1日的盘后交易中，英特尔股价暴跌约19%。

总部位于美国加州圣克拉拉的英特尔公司成立于1968年。美媒分析指出，英特尔曾是世界上最具统治力的芯片制造商。但它错过了最近20年蓬勃发展的移动计算浪潮，市值被其它公司超越。另外，英特尔也未能抓住人工智能这一机会重回巅峰。