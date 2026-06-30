哈萨克斯坦归国公民在联合国讲台讲述成功重返社会之路

活动期间，一名曾被哈萨克斯坦从冲突地区撤离回国的女性公民作为特邀嘉宾登上联合国讲台，向与会代表分享了自己的亲身经历，给现场听众留下了深刻印象。

她讲述了自己历经艰难返国后，如何在国家帮助下逐步完成社会融入和心理康复的过程。

—得益于国家提供的全方位支持，我的生活已经重新步入正轨。我的孩子们正在接受教育，我本人也获得了自主经营小规模业务的机会，-她说。

在“反恐周”框架下，哈萨克斯坦还积极参与联合国会员国围绕《联合国全球反恐战略》第九次审查成果文件的磋商和文本起草工作。

此外，哈萨克斯坦代表团还将与中亚国家共同举办专题边会，介绍中亚各国在冲突地区撤离人员的刑事追责、社会康复以及重返社会等方面积累的经验。边会期间，哈方代表团还将同联合国官员及国际专家举行一系列双边会谈。

据了解，这位在联合国发言的女性公民及其4名子女，均于2019年在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自指挥实施的“朱桑”人道主义行动中被成功撤离回国。

通过“朱桑”和“鲁萨法”两项人道主义行动，哈萨克斯坦已累计从冲突地区撤离700余名本国公民，其中绝大多数为妇女和儿童。