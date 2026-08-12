国际劳工组织：全球青年失业率上升 年轻人获得体面工作的道路愈发艰难

《2026年全球青年就业趋势》报告显示，2025年全球青年失业率升至12.4%，相当于6700万名15至24岁青年失业。与此同时，既未就业、也未接受教育或培训的青年比例小幅上升至20%，涉及人数超过2.57亿。

2023年至2025年间，全球11个次区域中有8个的青年失业率出现上升。经济增长放缓、就业岗位创造乏力、地缘政治紧张局势以及技术快速变革，正将各国推向新的青年就业危机。

国际劳工组织总干事洪博表示，无法找到体面工作的这一代人无法满怀信心地建设自己的未来。当年轻人被排除在优质就业之外，各国将失去人才、生产力和社会凝聚力。为年轻人创造体面工作不仅是一项社会责任，也是一个国家所能做出的最明智的投资之一。

高收入经济体青年就业前景恶化

报告显示，青年失业率涨幅最剧烈的部分地区位于高收入经济体。

在北美，青年失业率从2023年的8.3%升至2025年的9.8%。在北欧、南欧和西欧，2025年青年失业率仍高达15%，该次区域29个国家中有20个报告青年就业机会减少。

报告指出，许多传统上为年轻劳动者提供入职途径的岗位正在萎缩，包括文书和行政岗位、服务和销售岗位、制造业相关岗位以及部分技术岗位。

发展中经济体体面工作不足

报告指出，在发展中经济体，创造足够多的体面工作以吸纳不断增长的年轻人口仍是重大挑战。低失业率掩盖了劳动力市场普遍存在的不安全感，许多年轻人无法承受长期失业，只能进入非正规或不稳定的工作领域。

在低收入和中低收入国家，15至29岁的青年劳动者中近九成从事非正规就业，这限制了他们获得稳定收入和社会保障的机会。

撒哈拉以南非洲面临特别严峻的人口压力和体面工作严重不足的问题，导致更多年轻人陷入既未就业、也未接受教育或培训状态。

阿拉伯国家和北非地区的青年失业率仍居全球之首。2025年，阿拉伯国家青年失业率为26.2%，北非地区为22.6%。在这两个次区域中，至少每三名年轻人中就有一人属于既未就业、也未接受教育或培训群体。

人工智能正在改变青年就业机会

报告发现，技术变革，包括人工智能的进步，正在改变年轻劳动者的就业机会。

据估计，15至29岁年轻人所从事的岗位中，有6.1%属于极易受到人工智能相关变革影响的职业。其中许多职业与中等技能职业重叠，而自2023年以来，面向年轻人的中等技能职业数量一直在减少，尤其是文书和行政类岗位。

与此同时，科学、卫生和工程等领域的一些知识型技术职业需求持续增长。报告指出，这凸显了确保年轻人掌握符合劳动力市场不断变化需求的技能的重要性。

呼吁创造更多体面就业机会

报告呼吁采取新的行动，帮助年轻人应对日益充满不确定性的就业环境，包括：

采取以人为本的人工智能治理方法，确保创新创造机遇而非加剧不平等；

投资于优质教育、终身学习和学徒制；

加强就业服务和劳动力市场机构，支持年轻人顺利进入就业市场，尤其要关注年轻女性；

扩大社会保护范围，保障劳动权益，特别是处于脆弱境地的青年；

通过支持性的宏观经济和行业政策，创造更多体面就业机会。

报告总结指出，挑战不仅在于为青年创造更多就业岗位，更在于确保这些岗位能够提供安全感、尊严以及顺利过渡到成年期的机会。