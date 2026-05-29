卢森堡国际货运航空公司负责人：哈萨克斯坦在“中间走廊”中扮演着重要角色

理查德·福森表示，自2026年6月1日起，卢森堡货航计划重返哈萨克斯坦市场，每周运营至多14个货运航班。

据了解，这将有助于进一步发展哈萨克斯坦的交通运输网络、促进国际贸易，并助力实现其大规模物流和航空发展目标。

该公司认为，阿斯塔纳国际机场全面恢复运营是重返哈萨克斯坦市场并重新分配绕过中东的全球过境货物流的良机。

值得一提的是，卢森堡货航在哈萨克斯坦有着悠久的历史。该公司于2007年开始在阿拉木图机场运营，将阿拉木图作为技术加油站，并将哈萨克斯坦视为一个极具发展潜力的转运枢纽。

尽管商业环境发生变化，且航空燃油价格也存在一些问题，但该公司在哈萨克斯坦市场保持了其地位，直至2022年1月，平均每周运营约两班航班。

2023年，该货运航空公司也曾从阿斯塔纳机场运营，执行往返欧洲和东亚的商业和技术航班。然而，由于商业环境长期不稳定，尤其是航空燃油成本和运营条件的不确定性，这些航班于2023年8月暂停运营。

卢森堡货运航空公司重返哈萨克斯坦，可能是加强哈萨克斯坦和卢森堡之间运输、物流和经济合作的切实举措，同时也将为“中间走廊”的建设和哈萨克斯坦过境运输潜力的实现注入新的动力。

卢森堡货航总裁兼首席执行官理查德·福森表示，欢迎与哈萨克斯坦恢复合作。

- 选择阿斯塔纳的主要原因之一是增强我们航线网络的稳定性，尤其是在欧亚和亚欧航线上。在当前地缘政治紧张局势给航空业带来挑战的不确定时期，这一点对我们至关重要。因此，我们非常高兴能够重返阿斯塔纳。-他说。

理查德·福森还指出，“中间走廊”具有重要的战略意义，哈萨克斯坦作为连接中国和欧洲的关键运输和物流枢纽的作用日益增强。

- 哈萨克斯坦在“中间走廊”的公路、铁路和航空运输中扮演着重要角色。目前，它主要作为技术中转站，特别是对于从亚洲返回欧洲的货机而言。未来，随着哈萨克斯坦经济的增长，我们希望开始在阿斯塔纳设立商业经停站。-他说。

该公司负责人还补充说，哈萨克斯坦正在基础设施方面进行大量投资，以保持其作为主要中转枢纽之一的地位。

据悉，2025年哈萨克斯坦与卢森堡之间的贸易额将达到1970万美元（+1.3%）。

哈萨克斯坦共有192家卢森堡资本公司运营。其中，在卢森堡注册并在哈萨克斯坦运营的最大公司是欧亚资源集团（Eurasian Resources Group）。