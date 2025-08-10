哈萨克斯坦纪录片入围美国亚裔国际电影节“新兴导演奖”

影片在文化和信息部及国家电影支持中心的资助下完成制作。本届电影节纪录片单元仅甄选了来自世界各地的12部作品。

《为她的父亲、我的曾祖父和她的祖父做的姜饼》是一部公路纪录片，讲述了来自哈萨克斯坦的三代女性赴波兰，寻找在二战中牺牲的祖父安葬地的旅程。影片聚焦寻根、自我认同、代际传承与回望历史等主题。

该片曾在韩国釜山国际电影节举行全球首映，在意大利都灵电影节完成欧洲首映，并在伊朗Cinema Verite电影节斩获“最佳影片”大奖；在哈萨克斯坦Bastau电影节获“最佳处女作”奖。此外，还在意大利博尔扎诺电影节和哈萨克斯坦ORAI电影节进行特别展映，并成为首部获得哈萨克斯坦“影评人选择奖”最佳处女作提名的纪录片。

据悉，第48届美国亚裔国际电影节将于2025年7月31日至8月10日在纽约举行，颁奖典礼定于8月10日在曼哈顿举办。

【编译：阿遥】