美国众议院通过国防授权法案

据路透社等媒体报道，支持法案的共和党人表示，在美国对伊朗军事行动的背景下，大幅增加国防投入有助于维持军队战备、发展防御系统、采购武器装备，并改善军人待遇。

法案还将扩大美以在军事技术领域的合作。但不少人担忧，在以色列对加沙地带的军事行动造成大量巴勒斯坦平民伤亡的情况下，美国不应扩大对以军事支持。

民主党人还反对总统特朗普等共和党人一面大幅削减社会福利开支，一面向五角大楼拨付巨额经费。美国国防部长赫格塞思21日说，据最新估算，伊朗战事已让美国耗资375亿美元。

众议院军事委员会民主党首席议员亚当·史密斯说，如果将专门用于伊朗战事和扩充军火库存的资金计算在内，特朗普政府2027财年寻求的国防支出将接近1.6万亿美元。美国民众正因生活成本承压，如此规模的军费要求“不合理”。他同时警告，支持国防授权法案实际可能意味着支持一场“看不到尽头”的战争。

新罕布什尔州民主党籍联邦众议员玛吉·古德兰德批评法案缺乏透明度。她说：“在一场违背常识和宪法、（由美国）主动挑起的战事中，本周有人要求我们再度为五角大楼开出空白支票，一份创下美国历史新高的军费预算。”

国防授权法案确定美国国防部优先事项，是每个财年必须通过的重大法案。该法案通常会受到共和、民主两党支持，但今年两党分歧严重，参议院民主党人上周已阻止参议院版本的法案推进。参议院少数党领袖查克·舒默说，只要伊朗战事持续，民主党人就不会支持国防授权法案。

路透社称，眼下还是该法案审议的早期阶段。按照立法程序，美国参众两院需分别通过各自版本，由两院军事委员会协商形成统一文本，再交由两院重新表决。法案的最终版本获通过后，才会送交总统签署或否决。