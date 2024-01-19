美国国会通过短期支出法案以避免政府“停摆”

当天，国会参议院以77票支持、18票反对的结果通过该法案，随后众议院以314票支持、108票反对的结果通过该法案。法案将递交美国总统拜登签署生效。

由于美国国会两党在年度预算立法上分歧较大，未能及时就2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）拨款法案达成一致，因此只能通过短期支出法案暂时维持联邦政府运转，以获得更多谈判时间。

美国国会去年11月曾通过一项短期支出法案，让部分联邦政府机构和项目获得维持运转至今年1月19日的资金，其他机构和项目获得维持运转至2月2日的资金。根据最新通过的短期支出法案，上述期限被分别延长至3月1日和3月8日。

本月早些时候，国会众议院议长、共和党人约翰逊和参议院多数党领袖、民主党人舒默就一项总额达1.59万亿美元的支出协议达成一致。一些保守派众议院共和党人此前反对该协议，并向约翰逊施压，要求削减联邦政府开支并加入边境安全条款，但约翰逊坚持与民主党达成该协议。