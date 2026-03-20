英国豁免俄罗斯国家石油运输公司参与哈萨克斯坦原油运输制裁

根据英国财政部发布的通用许可证，该许可自2026年3月19日起生效，有效期至2028年3月18日。文件明确允许在特定条件下，通过俄罗斯国家石油运输公司及其子公司参与哈萨克斯坦原油的采购、供应、运输及交付，包括经俄罗斯境内的过境运输。

报道指出，上述豁免的前提是：所涉原油必须为哈萨克斯坦来源，且不得归属于与俄罗斯相关的受制裁主体。这一规定旨在在维持对俄制裁框架的同时，保障国际市场对非俄来源能源的正常流通。

据悉，英国此前于2026年2月24日将俄罗斯国家石油运输公司列入制裁名单，同时配套发布了一项“过渡性许可”，允许相关业务在2026年4月9日前逐步收尾。此外，英国于2025年1月10日签发的另一项通用许可证仍然有效，该许可适用于被列入“俄罗斯石油豁免项目”的相关基础设施，包括“友谊”输油管道，并允许相关运营持续至2027年10月14日。

作为区域重要能源通道运营方，俄罗斯国家石油运输公司长期承担俄罗斯及哈萨克斯坦大部分原油管道运输任务。近年来，哈萨克斯坦持续拓展对欧洲市场的原油出口渠道。自2023年起，经“友谊”输油管道向德国供油规模稳步扩大：2025年出口量达210万吨，预计2026年将提升至250万吨。

与此同时，哈萨克斯坦部分原油仍通过俄罗斯港口对外出口。其中，约80%的对外供应依托里海管道联盟（CPC）系统完成，其装运终端位于俄罗斯新罗西斯克港。

【编译：达娜】