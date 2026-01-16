柏林国际绿色周展哈萨克斯坦国家馆正式开馆

消息称，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫与农业政策、商业和国际组织代表共同参与了主要活动。

哈萨克斯坦国家馆在展会上正式开放，为展示其出口潜力并探讨产业合作前景提供了平台。该馆全面展示了哈萨克斯坦农产品的生产和深加工能力、现代农业技术的引进，以及可持续农业体系的构建。展馆吸引了众多德国及国际合作伙伴的浓厚兴趣，印证了市场对哈萨克斯坦产品和合作项目日益增长的需求。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

在全球粮食与农业论坛框架下，阿尔曼·沙卡利耶夫与德国联邦食品、农业和区域一体化部长阿洛伊斯·雷纳、德国联邦经济和能源部国务秘书托马斯·斯特芬、德国经济委员会东部委员会执行主任迈克尔·哈姆斯，以及世界贸易组织副总干事让-马里·波加姆举行了双边会谈。

会谈讨论了扩大贸易、减少贸易壁垒、确保食品供应链稳定，以及加强市场互惠等议题。

在旨在发展农业合作和技术伙伴关系的会议上，哈萨克斯坦代表团会见了巴基斯坦联邦国家粮食安全与研究部长拉纳·坦维尔·侯赛因、德国联邦农业部国务秘书马库斯·希克、德国农业企业联盟主任佩尔·布罗德森、CLAAS东欧和中亚副总裁迈克尔·拜耳，以及APD和ADT的项目负责人。

会谈讨论了生产本地化、农业机械现代化、引进德国质量标准、种子生产发展和节水技术等议题。

哈萨克斯坦代表团积极参与了由德国农业企业联盟组织的行业研讨会。研讨会包括关于可持续用水和创新农业技术的专题讨论会，以及关于“哈萨克斯坦-德国农业与水资源关系”的圆桌会议。这些形式使双方能够探讨具体的合作模式、联合试点项目和技术转让。

活动期间，哈萨克斯坦与德国之间的贸易和经济联系日益紧密。根据2025年1月至11月的统计结果，两国贸易额达39.1亿美元。哈萨克斯坦对德国的出口增长7.9%，达到11.7亿美元。这些数据表明，德国市场对哈萨克斯坦供应商及其高附加值产品持续保持浓厚的兴趣。

哈萨克斯坦贸易和一体化部称，此次访问的重要成果之一是阿尔曼·沙卡利耶夫与德国经济委员会东部执行主任迈克尔·哈姆斯达成协议，将于3月举行一次有工商界人士参加的视频会议。此次会议将讨论农业综合体和出口导向型行业的具体合作项目。此外，德国代表团计划于4月访问哈萨克斯坦，届时双方将优先讨论联合投资和生产项目。

【编译：小穆】