世卫组织：欧洲区域超过半数国家正遭遇由新型毒株引发的流感疫情

本次流感季较往年提前约四周到来。在世卫组织欧洲区域报告数据的38个国家中，至少27国正面临高或极高的流感活跃水平。

在爱尔兰、吉尔吉斯斯坦、黑山、塞尔维亚、斯洛文尼亚及英国六国，接受流感样症状检测的患者中超过半数确诊感染流感病毒。

世卫组织欧洲区域主任克鲁格指出，新型流感毒株——AH3N2亚型流感病毒——正成为当前感染的主要致病原，虽然尚无证据显示其致病严重程度有所增加。这一季节性流感新变种已占欧洲区域确诊病例的90%，表明流感病毒的微小基因变异就足以对卫生系统构成巨大压力，原因在于人群对该新变体尚未建立足够的免疫屏障。

尽管疫苗未必能完全阻断感染，但来自英国的早期数据显示，现行季节性流感疫苗可显著降低因AH3N2亚型流感病毒导致重症的风险。接种疫苗依然是预防重症最为关键的措施，对老年人、基础疾病患者、孕妇及儿童等高危人群尤为重要。同时，医务人员作为优先接种群体，其免疫保护既关乎自身健康，也直接关系到所照料患者的安危。

与既往流感流行季相似，学龄儿童仍是社区传播的核心驱动群体；而65岁及以上成年人则在需住院治疗的重症病例中占据多数，这进一步突显了该群体疫苗接种的紧迫性与重要性。

预计流感病例数将持续攀升，流行高峰或于12月底至1月初出现。多数感染者可自行康复，但若出现严重症状或本身患有其他疾病，则应及时寻求医疗帮助。