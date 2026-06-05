美国宣布制裁古巴国家主席

公告显示，当天被列入“特别指定国民清单”的个人还有迪亚斯-卡内尔的妻子和继子、古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗的儿子和孙子。遭制裁实体为古巴保卫革命委员会、古巴与各国人民友好协会、古巴革命武装力量部、古巴国营旅游服务公司和一家合资矿业企业。

罗德里格斯4日晚些时候在社交媒体上发文说，美国政府最新对古制裁是美国干涉主义计划的最新表现，意在把古巴塑造成美国国家安全的威胁。

罗德里格斯说，美方任何意图制造两国冲突局面的行为都将注定失败。任何针对古巴独立和主权的威胁，都将遭到古巴人民更加团结、更加坚定的反对。

美国财政部和国务院5月7日公布新一轮制裁措施，针对古巴多个实体和个人。古巴外交部当天回应说，美国新一轮制裁措施是“经济侵略”行为，企图制造所谓“人道主义危机”，以此为借口采取更危险的行动，包括对古巴发动军事侵略。

美国长期对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。继今年相继对委内瑞拉、伊朗发起军事行动后，特朗普又对古巴发出威胁，称“下一个是古巴”，并进一步加大对古巴施压，实行石油封锁。