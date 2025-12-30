美国向联合国人道基金提供20亿美元捐助

联合国和美国周一在日内瓦签署的一份备忘录表明，美国的20亿美元捐助将用于援助17个面临危机的国家：危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、乌克兰、海地、尼日利亚、埃塞俄比亚、南苏丹、莫桑比克、缅甸、刚果民主共和国、苏丹、孟加拉国、叙利亚、乌干达、肯尼亚、乍得，以及联合国中央应急基金。

弗莱彻在签署仪式上说：

—我要感谢美国为我们在全球开展的人道行动作出这项非凡的20亿美元承诺。唐纳德·特朗普总统、马可·鲁比奥国务卿和杰里米·卢文副国务卿展现的这种大胆而富有远见的领导力，将挽救数百万人的生命。

弗莱彻表示，在慷慨捐助之外，改革是美国、人道事务协调厅与整个人道主义体系未来合作的核心内容。

他指出，美国纳税人有权了解其支持资金的使用情况，人道事务协调厅将展示“每一美元如何带来切实的挽救生命的成效”。他说，通过支持国家基金，美国也对“人道主义重置”投下了“重要而鼓舞人心的信任票”。

弗莱彻强调，这项改革正推动人道行动变得更迅捷、更明智，也更贴近紧急事件前线的民众。

弗莱彻表示，美国长期以来始终是全球人道主义领域的领军者，数亿人的生命因美国的慷慨援助得以延续。

他指出，这项具有里程碑意义的人道投资，将在2026年为更多身处危机中的民众带来生存希望。